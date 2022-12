Chiudono i negozi perché abbandonati dalle associazioni di categoria

"Schiacciante concorrenza dei centri commerciali – Sbagliato accusare il commercio online. La morte dei negozi tradizionali è frutto della moltiplicazione degli ipermercati della politica e delle associazioni di categoria che non hanno saputo creare limitazioni". Inizia così una lettera giunta in redazione per denunciare "lo stato di abbandono dei piccoli commercianti".

Infatti, secondo il lettore, “non è colpa di Amazon e del commercio online in Valle abbassano le saracinesche, cessando la propria attività, alcuni negozi ogni giorno".

Le vendite via internet costituiscono solo il 7,3% delle compravendite complessive: sono in crescita progressiva, erano il 6,5% l’anno scorso, il 5,7% due anni fa, ma non rappresentano una spiegazione all’altissimo numero di chiusure di negozi. Chiusure superiori alla media nazionale.

Infatti a livello nazionale è drammatico il quadro tracciato dall'ultimo Report sulla chiusura degli esercizi di vicinato Entro il 2025, 10.503 aziende, molte a conduzione familiare, potrebbero dover abbassare la saracinesca per sempre. Le più colpite le macellerie.

"Il commercio - conclude il lettore - guarirà dalla pandemia, ma non dalla crisi economica ed i commercianti dicono solidarietà solo dai privati e per certi aspetti dalla Regione ma le associazioni le vediamo poco; si limitano a qualche comunicato stampa pubblicato da compiacenti siti. Per il resto è notte fonda. Infatti per i piccoli commercianti grandi bollette, enormi paure e nulla più".