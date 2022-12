Le previsioni per il WEEKEND Scopriamo come sarà il tempo sul nostro paese nel fine settimana

Le temperature previste

Sabato sarà una giornata ancora caratterizzata da un modesto sopra-media termico, dovuto agli effetti della rimonta calda di oggi, che continuerà domani; tuttavia le termiche caleranno leggermente. A partire da Domenica e dal Nord del nostro paese giungerà sulla nostra nazione aria fredda di origine polare, la quale apporterà la prima ufficiale ondata di freddo in Italia! Le temperature caleranno di vari gradi sotto alle medie della stagione e gli effetti saranno visibili soprattutto al Centro-Nord, ma anche il Sud assisterà a un drastico caldo termico, più che altro per le temperature notevolmente elevate dei giorni precedenti. In Sicilia bisognerà invece attendere l’inizio della settimana per l’afflusso di aria fredda.

Le precipitazioni previste

Parlando ora di precipitazioni, vediamo cosa attenderci: Sabato pioverà in modo abbondante al Centro, al Sud e sulle Isole per buona parte della giornata; verso sera verrà interessato anche il Nord-Est. Domenica continuerà l’instabilità su buona parte del paese, esclusi il Nord-Ovest e la Sardegna.

La neve prevista

Curiose novità dal punto di vista nevoso! Se Sabato non vedrà precipitazioni di neve quasi ovunque, Domenica a quote localmente molto basse al Nord. (Fonte Metogiuliacci)