Domenica con sole da lunedì peggioramento e poi pioggia

Il servizio meteo CdA segnala: una saccatura scende verso l'Arco alpino, portando aria fredda a tutte le quote, ma cielo più soleggiato. Da martedì l'avvezione di aria decisamente mite e atlantica da Occidente favorisce un paio di giorni di maltempo con probabili nevicate a tutte le quote; in seguito il tempo sembra volgere gradualmente al bello ma con aria nuovamente più fredda in quota.

DOMENICA 11 DICEMBRE

Giornata soleggiata e gelida, con sporadici annuvolamenti presso i confini esteri, e qualche addensamento nel pomeriggio anche ai confini col Piemonte. Temperature: in forte calo, gelide in quota con effetto wind-chill. Pressione: in aumento. Venti: 3000 m forti settentrionali, in rotazione da NW alla sera; foehn "gelido" nelle valli.