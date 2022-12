Gli appuntamenti di dicembre con i Sommelier valdostani

In collaborazione con Vincenzo Mercurio e Simone Favre del Bar Caférin di Verrès, si terrà una serata sui vini ottenuti da uve "resistenti", denominate PIWI.

Sarà il relatore AIS Davide Gilioli ad accompagnarci nella spiegazione e nella degustazione di una selezione di 6 vini PIWI. Negli ultimi anni si parla molto di questa classe di vitigni definiti “vitigni resistenti”, note come PIWI, acronimo del tedesco Pilzwiderstandfähig, ossia appunto "resistente alle crittogame".

Si tratta infatti di varietà di viti che manifestano una resistenza particolarmente elevata alle malattie fungine. Questi vitigni sono degli incroci che furono sviluppati dal 1880 al 1935 in Francia, con l’obiettivo di combinare la resistenza alle crittogame ed alla fillossera delle viti americane alle qualità enologiche delle varietà europee, attraverso la creazione di varietà senza senza portainnesto, “franche di piede”. L’obiettivo non fu purtroppo mai realizzato, ma ciò nonostante, dopo decenni di selezioni, questi incroci fanno comunque parte a tutti gli effetti della specie “Vitis Vinifera”.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi all'evento contattare

Vincenzo Mercurio cell. 339 743 7225 o Simone Favre cell. 349 634 3697

L'appuntamento successivo, giovedì 15 dicembre, ore 20.30, sempre in collaborazione con AIS Valle d'Aosta, Cantina La Crèche di Bard organizza una degustazione di 7 Champagne Laurent-Perrier (5° al mondo per bottiglie prodotte, circa 12,7 milioni l'anno). La serata sarà guidata da un nostro degustatore che illustrerà la storia del territorio dello Champagne con particolare attenzione alla cantina proposta.

In degustazione:

- La Cuvée

- La Cuvée Rosé

- Millesimato 2012

- Blanc de Blancs

- Ultra Brut

- La Grand Siècle n° 25

- Alexandra rosé

La serata sarà a numero chiuso (pochi posti ancora disponibili!) e solo su

prenotazione, la quale sarà confermata soltanto previo il saldo di almeno metà

quota tramite PayPal (@cantinalacreche) o direttamente in Cantina.

Per maggiori informazioni contattare Luca al 3495476409 o tramite mail cantinalacreche@gmail.com

Infine, venerdì 16 dicembre, dalle ore 17:30 in avanti, presso l'enoteca AD FORUM in Aosta centro, AIS Valle d'Aosta organizza l'aperitivo di Natale. Un piccolo regalo di Natale per tutti i nostri soci: in un suggestivo clima natalizio, proprio davanti ai mercatini di Natale, tutti i tesserati AIS in regola con il pagamento per il 2022, potranno essere ospiti in questo nostro aperitivo.

Verranno muniti all'ingresso di un ticket che darà diritto a un piattino cibo dedicato e una consumazione a scelta tra:

- Pinta di birra alla spina

- Birra Artigianale

- Calice di bollicine Metodo Classico

- Coktail a scelta

Ci saranno inoltre sul tavolo varie cibarie a rotazione. AIS VdA offre la prima consumazione, le altre, eventuali, consumazioni saranno a carico del socio.

Per la partecipazione è richiesto di indossare la divisa di rappresentanza.

Sperando di fare cosa gradita e di vedervi numerosi ai nostri eventi, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.