Almanach de dimanche 11 decembre saint Damase papa

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 11 dicembre

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 12 dicembre

Seminario - ore 9.30

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 13 dicembre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Giovedì 15 dicembre

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa interforze in preparazione al Natale

LE MESSAGER RICORDA saint Damase papa

La Chiesa celebra San Damaso I Papa

Quella del IV secolo era una Chiesa impegnata in un enorme sforzo di definizione della propria identità, sia per quanto riguarda il contenuto autentico del Credo che nella determinazione del suo ruolo pubblico sociale. Dopo la pace costantiniana, infatti, la fede cristiana non era più una realtà da nascondere e il culto poteva avvenire alla luce del sole. In questo contesto si inserisce l'opera di papa Damaso I, eletto nel 366 dopo un duro scontro tra fazioni opposte. Il nuovo Pontefice era di origini spagnole, ma nato a Roma, e si dedicò a consolidare il primato della sede petrina, oltre che a ridurre la portata delle eresie. La sua opera più preziosa fu la conservazione delle catacombe e la promozione della memoria dei martiri romani.

Il sole sorge alle ore 8,00 e tramonta alle ore 16,35.

“Solidarietà è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e lavorati. (Papa Francesco)