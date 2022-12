L’evento “Speciale amore. Come raccontarlo e viverlo liberamente”, che ha il patrocinio del Comune di Aosta, si svolgerà al Teatro Giacosa, ad Aosta, giovedì 15 dicembre 2022 e occuperà due moduli scolastici, dalle ore 09.50 alle ore 11.30.

Principalmente rivolto a tutte le classi degli istituti secondari di secondo grado, ma aperto anche alla cittadinanza, sarà un incontro informale, durante il quale le moderatrici, tra cui la scrittrice Roberta Marasco, instaureranno un dialogo diretto con gli studenti e le studentesse, in maniera aperta, inclusiva e senza tabù. In un momento storico di particolare sensibilità alle tematiche contro il bullismo in ogni sua forma, l’obiettivo delle associazioni promotrici dell’incontro è aprire un dialogo con gli e le adolescenti, in contesti diversi da quello scolastico, partendo dall’opportunità di avere un’autrice di blog e libri per giovani dove sono affrontate tematiche riguardanti ogni forma di discriminazione ed esclusione.

Il Centro donne contro la violenza e l’Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA hanno nei propri statuti la finalità educativa e divulgativa rivolta alle diverse fasce di età, che si esplicita attraverso l’organizzazione di incontri culturali con la popolazione, allo scopo di decostruire stereotipi e pregiudizi. Dialogando in maniera costruttiva e fornendo informazioni precise si possono trasmettere valori positivi che portano alla conoscenza e comprensione della molteplicità dell’essere, al fine di prevenire ed evitare discriminazioni e violenze. Le conduttrici dell’evento Roberta Marasco è nata a Milano, ma vive e lavora in Spagna, vicino a Barcellona. È traduttrice, autrice e ghost-writer.

Ha scritto due romanzi per adulti, “Le regole del tè e dell’amore” e “Lezioni di disegno”, e due romanzi per ragazzi, “Fazzoletti rossi” (in cui si affronta il tema delle mestruazioni), e “Speciale Elsa” (che racconta l’amore fra due ragazze). Ha curato i testi di “Quello che le donne dicono”, presentato da Fiorella Mannoia. I suoi romanzi sono stati tradotti in Polonia, Germania, Bulgaria e Olanda. Con il blog Rosapercaso si occupa di questioni di genere e di femminismo. Durante gli incontri con le scuole (gli ultimi sono stati a Barcellona (ES), a Milano e ad Albano Terme e online con gli studenti di una scuola di italiano in Brasile) ha affrontato tematiche di Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda aosta@arcigay.itgenere, di scrittura creativa, di educazione al consenso, oltre a parlare di mestruazioni e di amore (di come raccontarlo e viverlo fuori da ogni tabù).

“Speciale Elsa” è stato presentato di recente, a Pienza, da Natascia Maesi, neopresidente di Arcigay e all’epoca responsabile delle politiche di genere e di formazione, nell’ambito del progetto Ready. Alice Sartore, giovane attivista per i diritti sociali e femminista intersezionale, membro dell’associazione Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA. Già impegnata in un progetto rivolto alle scuole superiori sul tema dell’inclusività e contro il bullismo omolesbobitransafobico.

Romaine Pernettaz, membro del direttivo del Centro Donne contro la violenza, socia di Arcigay Valle d’Aosta Queer VdA e attivista per entrambe le associazioni.

Partecipazione

Le classi interessate possono inviare una mail di prenotazione ad aosta@arcigay.it indicando il numero di persone partecipanti.