Concluso congresso Stella Alpina con nomina organi statutari

Il movimento Stella Alpina ha convocato il 7 dicembre, per la prima volta, il nuovo coordinamento regionale, composto da 35 persone, eletto nel congresso dello scorso 26 novembre, per l’elezione della nuova segreteria.

Oltre alla presidente del movimento Luisa Trione e al segretario amministrativo Giulio Poli, il segretario politico Ronny Borbey ha indicato come vicesegretari Andrea Celesia e Carlo Marzi; ha poi proposto la nomina di Franco Allera, come rappresentante dei sindaci, Nicolò Munier, come rappresentante dei giovani e di: Mauro Alliod, Dario Barone, Chiara Bernardi, Marco Bignotti, Edy Cheney, Maurizio Cerva, Dario Comé, Alessandro Fontanelle, Fabio Gradi, Francesco Gentile, Maurizio Martin, Alessandro Perrone, Flavio Serra e Marco Viérin.

“Gli organismi del nostro Movimento sono stati ricostituiti e possono ora lavorare per proseguire l’attività politica di Stella Alpina”, afferma la presidente Luisa Trione.

"È nostra intenzione - aggiunge il neo segretario Ronny Borbey - coinvolgere i territori per raccogliere istanze, idee e proposte e dare slancio ai gruppi di lavoro che hanno lo scopo di approfondire alcuni temi, quali la sostenibilità, la sussidiarietà, lo sviluppo economico, la formazione e le generazioni per elaborare soluzioni da portare all’attenzione della comunità valdostana”.

Nominata anche la commissione dei garanti composta da: Roberta Bolla, Luigino Persod, Silvio Trione, Vittorio Udali e Sergio Vitali