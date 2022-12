Auto fuori strada per la neve

Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco è intervenuto questa mattina a Excenex, frazione del comune di Aosta, per recuperare e mettere in sicurezza un autoveicolo, uscito di strada a causa del fondo stradale resosi scivolo dalla nevicata in corso.

Per il conducente illeso, fortunatamente non è stato necessario l'intervento del 118. Mezzi intervenuti autogru, autopompa serbatoio e carro braghe. Sul posto anche i CC per i rilievi del caso.