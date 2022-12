MONTAGNA VDA: L'anello di Varfey – Chemp (Perloz e Lillianes)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

L'anello di Varfey – Chemp (Perloz e Lillianes)

Questa escursione permette di visitare dei bellissimi villaggi rurali, percorrendo mulattiere in un ambiente molto selvaggio ma in cui l'intervento dell'uomo, indispensabile per vivere in un ambiente così aspro, è ben evidente.

L'itinerario è consigliabile in primavera oppure in autunno.

In primavera nella prima parte dopo Lillianes è caratteristica la fioritura dell'aglio orsino, più in alto la fioritura dei narcisi, in autunno i colori della montagna sono particolarmente caldi.

La visita al museo all'aperto del villaggio di Chemp, con le sculture di Pino Bettoni inserite tra i fabbricati esistenti, conclude in bellezza l'itinerario.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

http://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=2128