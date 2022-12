GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha approvato lo schema di convenzione con le organizzazioni di volontariato della protezione civile per il concorso nelle attività per l’anno 2023.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Sono stati approvati i temi della 70ma Mostra-concorso dell’artigianato valdostano di tradizione.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Sono stati concessi dei contributi ai Comuni di Bionaz, Fontainemore, Emarese, Oyace e Sarre, ai sensi della l.r. 5/2001, per interventi realizzati in somma urgenza a seguito di interventi calamitosi, per un impegno complessivo di 478 mila 851 euro.

È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di adeguamento della funzionalità idraulica del torrente Valeille in comune di Cogne, per un importo dei lavori di 320 mila euro e il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di adeguamento della funzionalità idraulica del torrente Valnontey, in comune di Cogne, per un importo di 285 mila euro.

È stato, inoltre, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di adeguamento dell’impianto paravalanghe nel bacino di Lavancher, in comune di Morgex. L’impegno di spesa è di 265 mila euro.

È stato, infine, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di disalveo e ripristino della funzionalità idraulica del torrente Bagnère, nei comuni di Saint Christophe e Quart. Per i lavori d’intervento sono stati impegnati 300 mila euro.

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo ed è stato autorizzato il Comune di Ollomont per la realizzazione di un polo di accoglienza in località Les Rey, nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera 2014/2020.

Sono state approvate le prime linee di indirizzo per la diffusione del vettore energetico idrogeno nel settore dei trasporti in Valle d’Aosta.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato il programma delle Mostre da realizzare nel 2023 presso il Museo archeologico regionale e il Centro Saint-Bénin di Aosta.

Le Gouvernement a approuvé un octroi d’une subvention pour l’année 2023 au Comité de l’Alliance française en Vallée d’Aoste.

È stata approvata l’adesione della Regione autonoma Valle d’Aosta alla campagna sociale a favore della Fondazione Telethon tramite l’illuminazione di colore rosso e blu della Porta Praetoria di Aosta.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la convenzione di cooperazione tra il Garante regionale dell’infanzia e adolescenza del Piemonte, la Regione e il Consiglio regionale del Piemonte, il Garante dell’infanzia e adolescenza della Valle d’Aosta, l’ANCI Piemonte, l’Università di Torino e del Piemonte Orientale, le Fondazioni CRT, CRC e Compagnia San Paolo, per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività di formazione, sostegno e accompagnamento dei tutori volontari.