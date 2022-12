Numeri da record a Breuil-Cervinia per l’Immacolata

Sono 11'000 i primi ingressi fatti registrare l’8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, sulle piste di Breuil-Cervinia/Valtournenche.

E all’appuntamento con la Coppa del Mondo di SBX si aggiungono due nuove gare.

In occasione della festività dell’Immacolata in tantissimi hanno raggiunto Breuil-Cervinia per sciare sulle piste ai piedi del Cervino. Nella sola giornata dell’8 dicembre, infatti, gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia e Valtournenche hanno fatto registrare 11'000 primi ingressi: numeri da record, che eguagliano i picchi di alta stagione delle annate migliori, a sottolineare la necessità di un ritorno alla normalità, dopo due inverni travagliati, e una rinnovata voglia di sci, di montagna, di vasti spazi e di divertimento.



Si apre quindi sotto i migliori auspici la stagione invernale 2022/2023. E, se l’appuntamento con la prima edizione delle gare transfrontaliere di sci alpino dello Speed Opening è rimandato all’anno prossimo, Breuil-Cervinia non perde tempo e ospita da subito degli altri grandi eventi sportivi sulla neve, a partire dal doppio appuntamento della Coppa del Mondo FIS di Snowboard Cross (SBX) del 14-17 dicembre 2022.

Le prove del 14 dicembre faranno da apripista a tre giorni ricchi di spettacolo e adrenalina: il percorso disegnato dagli specialisti di We Snowboard Cervinia, reduci da importanti esperienze internazionali, tra cui quella maturata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, trasformerà la pista 26 in un susseguirsi di salti, curve paraboliche e passaggi tecnici molto impegnativi su cui le gare si faranno in quattro. Alle qualifiche di giovedì, infatti, seguiranno ben quattro appuntamenti di Coppa del Mondo con due gare (maschile e femminile) sia il 16 che il 17 dicembre.

A causa della cancellazione di un’altra tappa, la FIS – Federazione Internazionale Sci e Snowboard ha chiesto a Breuil-Cervinia di ospitare anche il terzo appuntamento previsto dal calendario di Coppa del Mondo. Occasione che, nonostante le brevissime tempistiche e il notevole sforzo organizzativo richiesto, la località valdostana ai piedi del Cervino, sempre pronta a raccogliere nuove sfide, ha colto con entusiasmo.



Il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata ha rappresentato anche l’inizio della stagione invernale di Torgnon e Chamois, gli altri due comprensori che fanno parte del Cervino Ski Paradise, dove gli impianti saranno in funzione fino a domenica 11 dicembre e, se le condizioni lo consentiranno, a partire dal 17 dicembre sarà possibile sciare tutti i giorni fino al 10 aprile 2023.