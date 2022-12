Nuovo bando per contributi per l’organizzazione di attività e iniziative a carattere culturale e scientifico

In particolare, i contributi sono assegnati per manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche realizzate totalmente sul territorio regionale e finalizzate a favorire la crescita culturale della Valle d’Aosta e della sua comunità.

Possono presentare domanda di contributo soggetti privati (con esclusione delle persone fisiche) che per disposizioni statutarie o dell’atto costitutivo ovvero per natura giuridica non perseguono fini di lucro, operanti nel settore della cultura, dell’arte e delle scienze, aventi sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta.

Possono essere richiesti contributi anche da soggetti che hanno sede legale fuori dal territorio valdostano e saranno finanziati, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, soltanto se collocati nella prima fascia di merito.

L’importo previsto per il sostegno in argomento è pari a 300 mila euro e sarà ripartito in due periodi temporali aventi scadenze differenti per la presentazione delle domande.

La dotazione finanziaria, per ciascun periodo, è articolata in plafond bimestrali che concorrono a finanziare le manifestazioni che si svolgeranno nel relativo bimestre.

Prima finestra aperta a manifestazioni che si svolgono nei mesi compresi tra marzo e ottobre 2023, con presentazione della domanda entro il 31 gennaio 2023. Importo complessivo a disposizione 200 mila euro così suddiviso:

Bimestre di riferimento delle manifestazioni Risorse (€) <wbr></wbr>

dal 01/03/2023 al 30/04/2023 <wbr></wbr> 25.000,00

dal 01/05/2023 al 30/06/2023 <wbr></wbr> 50.000,00

dal 01/07/2023 al 31/08/2023 <wbr></wbr> 75.000,00

dal 01/09/2023 al 31/10/2023 <wbr></wbr> 50.000,00

Seconda finestra aperta a manifestazioni che si svolgono nei mesi compresi tra luglio e ottobre 2023, con presentazione della domanda entro il 31 marzo 2023. Importo complessivo a disposizione 100 mila euro così suddiviso:

Bimestre di riferimento delle manifestazioni Risorse (€) <wbr></wbr>

dal 01/07/2023 al 31/08/2023 <wbr></wbr> 75.000,00

dal 01/09/2023 al 31/10/2023 <wbr></wbr> 25.000,00

È facoltà del soggetto richiedente scegliere su quale periodo presentare domanda.

Si precisa che i progetti saranno valutati da una Commissione tecnico/qualitativa con l’assegnazione di un punteggio relativo a precisi parametri tra i quali

Qualificazione del soggetto

Caratteristiche della manifestazione

Ricaduta e promozione territoriale

Rilevanza di ambito

Buone pratiche nel piano economico-finanziario

L’entità del finanziamento sarà stabilità sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione che collocherà le iniziative in 5 fasce di merito.

I criteri applicativi, le modalità di presentazione della domanda e la relativa modulistica sono indicati al sito internet della Regione al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>cultura/Contributi/default_i.<wbr></wbr>aspx