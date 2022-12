Deux mamans Saint-Bernard donnent naissance à 16 chiots

Les chiennes Saint-Bernard « Athena du Grand St. Bernard » et « Djune du Grand St. Bernard » sont toutes deux devenues mères pour la première fois. Aussi bien les mères que les pères de ces petites boules de poils proviennent de l’élevage de la fondation, mais ils n’appartiennent pas à la même lignée d’élevage.

Dès la fin décembre, il sera possible de voir ces chiots à Barryland. Le 20 novembre 2022, en début de matinée, les quatre petites femelles et les cinq mâles de la chienne à poils courts « Athena du Grand St. Bernard » de trois ans et demi sont venus au monde. Leur père, « Dasty du Grand St. Bernard », est un mâle à poils longs de deux ans et demi. Il est lui aussi né à la Fondation Barry et est devenu mâle reproducteur depuis cette année.

C’est la première portée pour Athena et elle s’occupe parfaitement de ses petits protégés, qui porteront tous un nom commençant par « N ». En début d’année, Athena a réussi son test d’aptitude pour devenir chienne reproductrice. C’est une chienne très sociable, qui aime être au contact des gens. Elle réalise régulièrement des interventions de chien social dans différentes institutions. Dès à présent, il est possible d’observer quotidiennement le développement des chiots d’Athena par webcam, sur le site Internet www.fondation-barry.ch.

Le 25 novembre 2022, la famille de la Fondation Barry s’est de nouveau agrandie avec l’arrivée de cinq chiennes et de deux mâles. Tous sont en très bonne santé ! « Djune du Grand St. Bernard », une chienne à poils courts âgée elle aussi de deux ans et demi, a grandi à la fondation. Cette année, elle a réussi son examen d’aptitude à l’élevage. Elle est issue de la même portée que le papa des chiots d’Athena, « Dasty du Grand St. Bernard ».

Djune est elle aussi une maman formidable qui s’occupe merveilleusement bien de ses nouveau-nés. Le père de ces sept adorables boules de poils est « Elias du Grand St. Bernard », un mâle reproducteur exceptionnel qui provient de l’élevage de la Fondation Barry mais appartient désormais à un particulier. Les chiots de Djune et Elias porteront des noms commençant par « O », qui n’ont pas encore été choisis.

Il est généralement possible d’admirer les chiots au Barryland de Martigny (VS) dès l’âge de six semaines, donc normalement dès le 31 décembre. La Fondation Barry attend encore de nouvelles naissances, déjà pour début janvier, car la gestation d’« Ann vom Baronenschloss », appelée « Abby », vient d’être confirmée.

À propos de la Fondation Barry Après sa création en 2005, la Fondation Barry a repris des mains des chanoines le chenil des célèbres Saint-Bernard du col éponyme. Elle est, depuis, propriétaire du plus grand et du plus ancien élevage au monde du chien national suisse. Cette organisation à but non lucratif s’investit pour la pérennité du célèbre et légendaire chien de l’Hospice du Grand-St-Bernard, notre chien national suisse.

La Fondation s’est également donné pour mission de procurer de la joie au plus grand nombre de personnes possible par des rencontres avec les Saint-Bernard. Elle contribue ainsi activement à améliorer la relation entre l’Homme et le chien. Environ 30 Saint-Bernard vivent en permanence à la Fondation Barry et une vingtaine de chiots avec pédigrée naissent en moyenne chaque année au chenil.