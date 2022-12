Respinta una proposta del consigliere Ganis sostegno piccoli esercizi commerciali e contro desertificazione commerciale

L’obiettivo era di adattare la legge regionale concernente direttive per l'esercizio dell'attività commerciale (5/2013) ma con la sua astensione la maggioranza ha di fatto respinto la proposta illustrata dal consigliere Cristian Ganis (Lega) sensibile alle problematiche del settore.

“Si trattava – spiega il consigliere – di prendere atto delle evidenti esigenze di chi esercita attività commerciale alla luce delle mutato contesto socio economico attuale e questo al fine di incrementare e potenziare l'offerta commerciale per evitare i fenomeni di desertificazione commerciale summenzionati, ma la maggioranza ha preferito tapparsi gli occhi”.

Sarebbe davvero importante tutelare il commercio al dettaglio, in particolare dei negozi di vicinato, che è una parte importante del nostro tessuto economico e sociale soprattutto in questo periodo di gravi difficoltà economiche in cui si è registrata la chiusura di un numero impressionante di esercizi commerciali, in Valle come nel resto del territorio nazionale.

Il Consigliere Christian Ganis ribadisce, infatti, “la necessità di attualizzare la legislazione regionale adeguandola alle nuove esigenze e all'obiettivo di rilancio del settore”. E aggiunge: “È importante non perdere altro tempo perché bisogna e dare risposte concrete ed efficaci per rispondere a questo preoccupante fenomeno di desertificazione commerciale" che ha ricadute negative anche sul popolamento delle nostre piccole realtà di montagna”.

Pur definendo la proposta ‘interessante e sicuramente utile’, l’Assessore al commercio, Jean-Pierre Guichardaz, ha scelto l’astensione giustificandosi con il fatto che “già in passato la Regione aveva tentato di tutelare e sostenere le piccole imprese con una legge che poneva limiti alle grandi strutture di vendita. Purtroppo questa norma è stata dichiarata incostituzionale nel 2014 in quanto contrastava con i principi eurocomunitari della libera concorrenza. Riproporre questa linea di azione – ha concluso - significa andare verso un ulteriore pronunciamento di incostituzionalità”.

E' stupefacente il silenzio delle associazione di categorie che pure dovrebbero tutelare gli interessi dei commercianti, ma forse non hanno il coraggio di aprire un confronto serio con la politica.

I negozi di vicinato, i piccoli negozi di paese si possono però tutelare senza limitare la grande distribuzione e senza scontrarsi con le normative europee; basta avere un po’ di fantasia, quanto basta di progettualità e avere interesse per gli esercizi che sono centri di aggregazione sociale, funzione questa che non svolge la grande distribuzione.