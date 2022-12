Lavevaz 'dopo anni di impasse, si è ripreso a parlare di autonomia differenziata'

Il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha preso parte, oggi, nel Palazzo Lombardia, a Milano, alla prima giornata del Festival “L’Italia delle Regioni”, l’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l’identità e la specificità dei territori italiani.

Le prospettive del nuovo regionalismo in Italia sono state al centro di un ampio confronto svoltosi nella mattinata di oggi e introdotto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. Vi hanno partecipato tutti i Presidenti delle Regioni e numerosi Assessori, alla presenza del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto e il Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci. E’ intervenuta in video collegamento la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

"Il confronto sulle prospettive del regionalismo arriva in un momento particolare e riveste un grande interesse - ha commentato il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz (nella foto) - perché, dopo anni di impasse, si è ripreso a parlare di autonomia differenziata, tema che le Regioni autonome guardano un po' dall'esterno, ma che comunque riguarda anche loro in quanto la riforma del titolo V della Costituzione aveva prospettato un ampliamento delle attribuzioni, legislative e amministrative, anche per le autonomie speciali".

Nel pomeriggio l’approfondimento è proseguito nei cinque tavoli tematici cui hanno preso parte i Presidenti e gli Assessori regionali, gli stakeholder nazionali e dei territori. In particolare, il Presidente della Regione, Erik Lavevaz è intervenuto al gruppo di lavoro dedicato a “Welfare ed equilibri sociali: lavori, salute, formazione, demografia”.

Domani, martedì 6 dicembre, il Presidente Lavevaz prenderà parte alla cerimonia di firma dell’Intesa sottoscritta tra tutti i Presidenti per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni quale organo comune delle Regioni e Province autonome, a cui prenderà parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"La Conferenza delle Regioni ha una vita di più di 40 anni, - ha proseguito il Presidente della Regione Lavevaz - un periodo in cui ha svolto un ruolo di stimolo e di supporto fondamentale per i governi che si sono susseguiti. Quello che domani sarà firmato è un importante documento che istituzionalizza il sistema delle Conferenze. Un momento importante, anche alla presenza del Presidente della Repubblica, che rafforzerà il significato della Conferenza delle Regioni come organismo di coordinamento politico e di confronto istituzionale fra tutte le Regioni e le Province autonome".

La due giorni di Festival è trasmessa in streaming sul sito della Conferenza delle Regioni www.regioni.it, sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/<wbr></wbr>conferenzadelleregioni e sul canale YouTube: https://youtube.com/@Regioni_<wbr></wbr>it.

L’evento è raccontato anche sui canali social Facebook e Twitter della Conferenza delle Regioni. L’hashtag ufficiale dell’evento è #ItaliadelleRegioni.