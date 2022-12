Basta con gli omicidi sul lavoro. Per chi muore di lavoro, non basta il lutto…

Dopo undici mesi i morti di lavoro in Italia hanno superato quota mille: al 30 novembre 2022 sono 1003, di cui 709 sul luogo di lavoro, 289 in itinere e 5 per Covid. A ricordarlo è l' Unione Popolare che aggiunge: "Una media spaventosa di tre morti al giorno. Una guerra al lavoro. Una guerra che usa, al posto dei cannoni e delle mitragliatrici, il lavoro precario, il lavoro interinale, il lavoro a chiamata; insomma tutte quelle forme contrattuali che sono state introdotte a partire dal famigerato jobs act distruggendo, a governi di centrodestra/sinistra riuniti, le conquiste di civiltà ottenute con le lotte operaie dell’ autunno caldo e degli anni successivi".

Unione Popolare ricorda, inoltre, che "non bisogna dimenticare il lavoro nero, che fa vittime soprattutto fra i migranti ed il sistema degli appalti al ribasso. Appalti sostenibili economicamente soltanto risparmiando sulla sicurezza. Un diritto alla sicurezza che un lavoratore precario non può rivendicare, se vuole sperare di mantenere il posto di lavoro. Un diritto che l’ Inail non riesce a far rispettare, perché manca il personale, mancano i controlli, manca la prevenzione, manca la formazione, come denuncia il direttore dell’ Ispettorato Nazionale sul Lavoro Bruno Giordano"

La strage di lavoratrici e lavoratori va avanti così. Una tragedia cui i mezzi di informazione danno pochissimo risalto e che certamente non è al centro dell’ agenda politica di questo governo, come di quelli che lo hanno preceduto.

"Se si guardano i morti per regione - segnala Unione Popolare - al primo posto c’ è la Lombardia, con 148 vittime, seguita dal Veneto, dalla Campania e dal Piemonte. La Valle d’ Aosta è l’ ultima, con 7 vittime sul lavoro, in aumento sulle cinque del 2021 anno in cui erano diminuiti gli incidenti ma…. aumentati i decessi.

Sembrerebbe un dato positivo. Invece no. Se si rapportano le vittime sul lavoro al numero degli abitanti, si vede che in Lombardia, regione che conta quasi dieci milioni di abitanti, 148 vittime fanno una media di circa 1,5 morti ogni 100.000 abitanti.

Nella nostra regione sette morti su circa 120.000 abitanti fanno quasi 6 vittime ogni centomila abitanti. Un dato che mette la Valle d’ Aosta saldamente al primo posto di questa infame classifica.

Occorrerebbe introdurre nel Codice Penale il reato di omicidio sul lavoro. Ma Raffaele Guariniello, il magistrato della Thyssen, ci dice che i processi per gli infortuni in certi casi o non si fanno, o si fanno così lentamente che sopravviene la prescrizione. Le procure contano su armi spuntate.

Noi di Unione Popolare non ci stancheremo di continuare a denunciare come abbiamo fatto sabato 3 dicembre, questo sistema omicida, che antepone il profitto alla vita delle persone.

Continueremo ad impegnarci ed a lottare perché le cose cambino.

Basta con gli omicidi sul lavoro.

Per chi muore di lavoro, non basta il lutto…"