Inaugurato l’anno accademico 2022-2023 del Conservatoire de la Vallée d’Aoste

In apertura gli interventi di Giovanna Sampietro, presidente del consiglio di amministrazione del Conservatoire, Marinella Tarenghi, direttrice dell’Istituto e Luciano Caveri, assessore regionale all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate.



Giovanna Sampietro: «Il nostro Conservatoire si propone come ponte per esperienze di portata nazionale e internazionale. Nel novembre 2019 ho accettato per la prima volta l’incarico, stimolata dal desiderio di mettere a disposizione di questa importante istituzione le competenze maturate come dirigente di istituzioni scolastiche prima e di Sovrintendente poi. Con lo stesso spirito e rinnovato impegno ho accettato l’incarico per un nuovo mandato. Grazie alla collaborazione di tutti, abbiamo raggiunto molti obiettivi che ci eravamo prefissati».



Marinella Tarenghi: «È stato aumentato il numero dei partner europei per il progetto Erasmus+, mentre diversi studenti, docenti e personale di segreteria hanno usufruito della mobilità verso altre istituzioni europee, ampliando le proprie conoscenze e il confronto con analoghe realtà. Nelle tre sessioni di laurea del 2022, 24 studenti hanno conseguito il diploma accademico di primo livello e 7 quello di secondo. Non ci siamo sottratti all’obbligo morale di accogliere tre studenti ucraini che per poter seguire il percorso di studi sono stati costretti ad abbandonare il loro paese; abbiamo inoltre avuto un incremento di richieste da parte di studenti cinesi».



Luciano Caveri: «Sulla cultura e sull’istruzione non bisogna risparmiare risorse, l’assessorato che rappresento continuerà a dare attenzione a questi giovani. Accogliere i tre ragazzi ucraini - che ho sentito suonare e che mi hanno emozionato - è stato un doveroso gesto di responsabilità; abbiamo dato loro la possibilità di proseguire il percorso. Ci saranno altre novità importanti per il Conservatoire».

CONCERTO

W. A. Mozart (1756-1791)

Il flauto magico, ouverture

Ach ich fühl’s, aria di Pamina K620

Soprano: Christel Marcoz



Sinfonia concertante in Mi bemolle

per violino e viola K364

Violino: Michele Mauro

Viola: Lorenzo Titolo Duchini

Si sono esibiti anche il Soprano Christel Marcoz, il Violino Michele Mauro e la Viola Lorenzo Titolo Duchini