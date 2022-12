All’ANA il premio STANDOUT WOMAN AWARD 2022

La Commissione di Valutazione del Premio Internazionale Standout Woman Award, presieduta da Anna Maria Gandolfi, Consigliera Nazionale di Parità, assegnerà all’Associazione Nazionale Alpini un importante riconoscimento nell’ambito della VII edizione della Rassegna. Saranno anche premiate oltre a ventuno donne aziende che hanno sostenuto progetti innovativi e uomini che nella normalità quotidiana hanno saputo fare cose straordinarie.

All’Ana verrà consegnato il premio “Standout Men Award 2022” con questa motivazione: “Il Corpo degli Alpini quest’anno celebra il 150° anniversario di fondazione ed è l’orgoglio del nostro Paese: quanti hanno militato nelle sue file hanno dato vita nel 1919 alla Associazione Nazionale Alpini, che ha saputo essere presente in tutti le situazioni difficili, calamità naturali, non ultimo durante la pandemia Convid19, presidiando le postazioni di accoglienza ad ogni ora. Generosi e straordinari, uomini dal cuore d’oro, dimostrano che laddove c’è una necessità, là c’è sempre un Alpino”.

Fondata nel 1919 a Milano l’A.N.A. è con i suoi 330mila Soci riuniti in 80 Sezioni e 4.400 Gruppi l’associazione d’arma più importante del mondo! Nata con scopi solidali per aiutare quanti erano in difficoltà dopo la Grande Guerra e per fare memoria di quanti si sono sacrificati per la Patria l’A.N.A. è diventata sinonimo di generosità e intervento a favore della comunità.

Sempre ed ovunque, dal contrasto alla pandemia agli interventi nelle zone colpite da calamità, alla tutela dell’ambiente alla conservazione dei sentieri, alla lotta agli incendi al sostegno alle persone con disabilità e agli anziani ai campi scuola per i giovani, alle parrocchie agli oratori, gli ALPINI CI SONO con 4,5 milioni di ore di lavoro volontario ogni anno.