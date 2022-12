Il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite nella sede di Forza Italia ad Aosta

"L'Italia, tenuto conto del contesto geopolitico attuale e vista l'incertezza dovuta alla congiuntura internazionale, deve puntare con decisione a una sempre maggiore indipendenza energetica. È per questo che stiamo puntando con determinazione ad aumentare l'energia prodotta da fonti rinnovabili e, nel contempo, vogliamo trasformare l'Italia nell'hub europeo del gas, l'ultima fonte di energia a carattere fossile che sarà abbandonata perché la meno inquinante. Stiamo investendo su strumenti come le comunità energetiche, il cui decreto è in fase di ultimazione, e in questo quadro bene si inserisce la Valle d'Aosta, le cui potenzialità produttive nel campo delle energie rinnovabili potrebbero fare la differenza proprio in un momento storico come quello che stiamo vivendo".

Ospite nella serata di ieri ad Aosta nella sede di Forza Italia Valle d'Aosta, il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha commentato in questo modo l'attuale congiuntura economico-finanziaria del Paese, caratterizzata da caro-energia e caro-vita per famiglie e imprese.

Alla presenza degli eletti regionali e comunali del partito azzurro in Valle d'Aosta, dei rappresentanti delle professioni della montagna come le guide alpine e dei rappresentanti del settore cooperativo legato alla produzione di energie rinnovabili, il Ministro Pichetto Fratin ha aggiunto: "Bene che si voglia armonizzare al contesto locale la legislazione statale in tema di produzione di energia, ma sempre nell'ambito di una strategia nazionale complessiva. Per quanto concerne poi l'ambiente e i cambiamenti climatici, i professionisti della montagna mai come oggi fungono da sentinelle sul territorio, ed è per questo che, grazie alla loro esperienza, alla loro professionalità e alla loro grande conoscenza dei luoghi, potranno essere un fondamentale supporto alla politica nella predisposizione di misure e azioni volte alla mitigazione degli effetti".

A fare gli onori di casa, il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, che al termine dell'incontro ha dichiarato: "Il fatto che il primo ministro del nuovo governo a fare visita in Valle d'Aosta sia il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sta a dimostrare l'attenzione e la sensibilità che il nuovo esecutivo di centrodestra ha verso la Valle d'Aosta e verso tematiche per noi centrali come le energie rinnovabili e l'ambiente. Da parte nostra, abbiamo condiviso con il Ministro i dossier tuttora aperti che interessano la nostra regione, riscontrando grande conoscenza delle questioni e ferma volontà nel definirle in maniera positiva per la nostra comunità".