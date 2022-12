Interventi di manutenzione della rete viabile regionale e di protezione dai rischi valanghivi.

Prosegue l’iter di utilizzo dei fondi finanziati con l’Assestamento di bilancio approvato dal Consiglio per le opere di manutenzione e sicurezza della viabilità e di mitigazione del rischio, nello specifico con l’approvazione dei seguenti progetti definitivi ed esecutivi:

- di sistemazione della strada regionale 25 di Valgrisenche, nel Comune di Arvier, per una spesa complessiva di euro 729.780;

- di ammodernamento ed efficientamento energetico dell’illuminazione stradale e del piano viabile della galleria della strada regionale 18 di Pila, nel Comune di Gressan, per una spesa complessiva di euro 850.000;

- di realizzazione di barriere paramassi a monte della strada regionale 28, in località Gran Comba nel Comune di Valpelline, per un importo complessivo di spesa pari a euro 985.384;

- di realizzazione del primo lotto dell’impianto paravalanghe nel bacino di Faceballa, nel comune di Bionaz, per un importo dei lavori pari a euro 1.310.000;

- di consolidamento del rilevato paravalanghe di Breuil Cervinia, nel comune di Valtournenche, per un importo complessivo dei lavori pari ad euro 678.500”.

In particolare, rispetto agli interventi di mitigazione del rischio, l’intervento a Bionaz prevede la manutenzione e l’integrazione dell’impianto paravalanghe esistente sul bacino di Faceballa per la riduzione del rischio valanghivo sul territorio comunale e sulla sottostante S.R. 28, mentre la soluzione progettuale sul paravalanghe di Breuil Cervinia prevede il consolidamento del rilevato esistente in calcestruzzo armato con un rivestimento in pietrame e malta, che oltre a soddisfare le esigenze strutturali di rinforzo dell’opera limita l’impatto dell’intervento in un’area ad elevata valenza turistica.