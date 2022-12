Incontro Presidente Lavevaz, gli Assessori Bertschy, Caveri e Guichardaz con il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin

I rappresentanti del Governo regionale hanno voluto evidenziare l’importanza strategica che il Parco nazionale del Gran Paradiso riveste sia per le valli direttamente interessate, ma anche per tutta la comunità valdostana. Grazie a un imprescindibile stretto raccordo con il territorio il Parco rappresenta un volano sia in termini di attrattività turistica, di sensibilizzazione riguardo ai temi ambientali e di sviluppo di importanti progetti di ricerca sulle problematiche legate alla montagna.

Il confronto con Ministro Pichetto Fratin si è concentrato anche sul dossier delle concessioni idroelettriche in scadenza e in particolare sulla necessità di individuare un punto di equilibrio nell’interesse della comunità valdostana. È stata anche condivisa con il Ministro la progettualità valdostana di transizione energetica nel settore dell'idrogeno su cui si intende sviluppare una sinergia tra il Ministero e la Regione Autonoma Valle d’Aosta e costruire una forte collaborazione con la Regione Piemonte.

“La presenza qui oggi del Ministro Pichetto Fratin – ha sottolineato il Presidente della Regione Erik Lavevaz - è estremamente significativa. Non si tratta solo di una vicinanza “geografica”, che comunque porta una preziosa conoscenza del territorio: la partecipazione del Ministro a questa giornata di festa è un segnale di considerazione e di apertura. Per questo lo ringrazio: sono certo che essere qui oggi sia segno di un coinvolgimento nei confronti del futuro del Parco, che è nostra intenzione portare avanti in un dialogo costante tra Piemonte, Valle d’Aosta e Roma”.

“La storia del Parco è la nostra storia. Le sue energie sono preziose, - ha aggiunto il Presidente Lavevaz - per noi, per costruire insieme un futuro fatto di tutela, ricerca e appartenenza. I sentieri del Parco hanno insegnato a generazioni il significato più profondo ed evidente dello sviluppo sostenibile, nel modo più bello. A noi tutti, oggi, spetta il dovere di continuare a offrire quest’opportunità alle generazioni future”.