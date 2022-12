E' Santa Barbara, la festa dei Vigili del Fuoco

La ricorrenza di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, è stata celebrata domenica 4 dicembre nella Caserma ERik Mortara.

Nel corso della cerimonia, una corona di alloro è stata deposta al Monumento ai Caduti nel piazzale della caserma, alla presenza di un picchetto di vigili del fuoco. Dopo la benedizione, il cappellano militare ha officiato la Messa cui sono seguiti gli interventi del Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e del Comandante VVF, Salvatore Coriale.

“La festa di Santa Barbara - dichiara il Presidente Lavevaz – è un appuntamento particolarmente significativo per le istituzioni valdostane. Questa celebrazione, oltre a essere un momento importante di incontro, ci permette di prenderci il tempo di riflettere sulla pluralità del sistema di soccorso valdostano, che ha nei Vigili del Fuoco una colonna portante. Ai Vigili, permanenti e volontari, è chiesto un impegno che spesso diventa dedizione: oltre alla preparazione continua serve un’apertura verso la disponibilità di mettersi al servizio del prossimo. Per questo una giornata come questa assume un valore speciale, che ci richiama tanto al nostro impegno presente quanto alla necessità di garantire un sistema di soccorso efficace e radicato per il futuro della nostra regione”.