La soluzione alla crisi politica non si risolve solo con nuova legge elettorale

Dopo la costituzione del gruppo unico in Consiglio regionale, i due movimenti proseguono unitariamente anche a livello di organi dirigenti e di basi, condividendo l’obiettivo di dare maggiore impulso al dialogo autonomista, in un’ottica plurale, aperta e inclusiva.

Una prova è la stata la sottoscritta congiuntamente all’invito dell’Union Valdôtaine a riunire le commissioni politiche al fine di stabilire insieme le tappe del percorso di ricostituzione dell’area autonomista, prospettiva da tempo apertamente auspicata dai due movimenti.

L'on. Franco Manes

"La soluzione alla crisi politica - si legge in una nota di Alliance Valdôtaine e VdA Unie-Mouv - non può limitarsi all’elaborazione di una nuova legge elettorale, che sappiamo costituire uno strumento valido ma pur sempre imperfetto, se non vi è al contempo una forte assunzione di responsabilità da parte di tutti. Il mondo autonomista deve riuscire a tracciare nero su bianco un punto e a capo".

AV e VdA Unie-Mouv pensano che questo sia fattibile, "forti del grande risultato ottenuto dalla coalizione autonomista e progressista alle elezioni politiche" e in considerazione del fatto che nell’ambito del Consiglio regionale, gli autonomisti, malgrado l’appartenenza a gruppi diversi, "dimostrano - spiega la nota - di saper lavorare insieme seriamente, trovando intese in modo quasi naturale e producendo atti, leggi e provvedimenti importanti. Ciò che avvalora peraltro la convinzione che si debba perseguire l’obiettivo di portare a termine la legislatura seguendo la linea tracciata dalle forze autonomiste e progressiste".