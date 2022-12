MONTAGNA VDA: Monte Rosa Rando' variante 8° tappa (Challand-Saint-Victor - Verrés)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Monte Rosa Rando' variante 8° tappa (Challand-Saint-Victor - Verrés)

Se l'ultimo giorno abbiamo la giornata disponibile questa variante ci permette di visitare quelle che vengono chiamate le "traverse di Arnad", territori ripidi ma molto abitati nel passato. La salita non è particolarmente lunga ma poi in discesa potremo visitare diversi piccoli villaggi scendendo a picco su Arnad con una bella vista sul Forte di Bard. Da Arnad si seguirà la Via Francigena che ci riporterà all'auto.

Al mattino, per arrivare a Challand-Saint-Victor è possibile prendere il bus.

