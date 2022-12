Un projet européen pour rendre la Doire Baltée amie des poissons

Un montant total de 782.245 euros, financé à 85% par des fonds européens du programme Life20, a été attribué aujourd'hui par le gouvernement régional de la Vallée d'Aoste. Les interventions concernent la partie orientale dans les communes de Pollein, Quart et Brissogne, et la partie occidentale dans les communes d'Aoste, Charvensod et Pollein. Ils sont inclus dans le projet Life Graymarble.

"Les travaux prévoient le déplacement de sauts existants et la réalisation de rampes de montée pour la faune de poissons- explique l'assesseur au Territoire, Carlo Marzi-. En plus de favoriser la création d'un habitat favorable au développement des espèces indigènes, ces mesures permettront de récupérer une partie de la Doire potentiellement adaptée à la pratique du rafting et du canoë".

Une collaboration a été entamée avec la Fédération italienne de rafting, "finalisée à conjuguer les interventions sur la Doire Baltée aux exigences liées au déroulement des activités des disciplines sportives d'eau, à travers l'implication de la fédération dans la préparation des interventions ponctuelles".

Le gouvernement régional a approuvé aujourd'hui le projet exécutif. Les projets envisagés dans le cadre du projet Life Graymarble concernent des travaux hydrauliques sur la Doire Baltée avec la suppression de 17 ouvrages transversaux existants dans le cours d'eau sur un tronçon de 9 kilomètres pour permettre le rétablissement de la connectivité amont-vallée sur un tronçon beaucoup plus long, d'une longueur totale de 20 kilomètres.