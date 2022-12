Integratori per l’inverno: quali sono e dove trovarli

L’inverno ormai è alle porte, il freddo è arrivato sul nostro Paese già da un po’. Ecco allora che è necessario difenderci dagli acciacchi di stagione evitando di cadere nella trappola dei malanni dovuti al freddo e agli sbalzi di temperatura. Come fare? Potenziando in primis il nostro sistema immunitario che scherma l’azione dei virus e dei patogeni che cercano di attaccare il nostro corpo.

Per mantenere attivo e “sveglio” il sistema immunitario non serve fare grandi cose: basa avere uno stile di vita sano: seguendo un regime alimentare equilibrato, bevendo tanta acqua, almeno due litri al giorno, e dormendo in modo adeguato. Ad ogni modo, in determinanti momenti, è bene dare anche un supporto all’organismo, soprattutto quando ci si accorge di piccole carenze.

Ci aiutano a farlo gli integratori alimentari. Quelli specifici per l’inverno sono proprio quelli che aiutano a fortificare il sistema immunitario grazie al mix di vitamine e sali minerali che rinforzano la barriera delle difese. In particolare vitamina A, C, D ed E ma anche potassio, magnesio e tanti altri minerali che insieme al propoli creano la giusta barriera per il sistema immunitario.

Ecco allora che la strada per restare in salute in inverno non è difficile. C’è da ricordare però che gli integratori non fanno miracoli. Rappresentano solo un supporto adeguato in primis ad abitudini alimentari sane e ad uno stile di vita regolato. Se non ci sono queste basi, servono a poco.

