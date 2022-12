Da oggi la Cogne Acciai Speciali è taiwanese

Dopo il parere di tutte le autorità competenti, Walsin Lihwa Corporation è diventata l'azionista di maggioranza di Cogne Acciai Speciali, mentre la famiglia Marzorati rimarrà un azionista di lungo termine con una quota del 30%. L’operazione dà vita al più grande produttore mondiale di prodotti lunghi speciali inossidabili e segna un momento storico per Cogne Acciai Speciali e per tutti i suoi principali stakeholder.

Da domani 1 dicembre, Yu-Lon Chiao sarà il nuovo Presidente di Cogne Acciai Speciali, succedendo dopo quasi tre decenni all'Ing. Giuseppe Marzorati, al quale è stata conferita la presidenza onoraria.

Massimiliano Burelli è stato nominato Amministratore Delegato della Società, con l'obiettivo di gestire un'integrazione di successo e di attuare il piano di sviluppo, sia organico che inorganico, per favorire ulteriormente la crescita di Cogne Acciai Speciali.

Come riporta una nota, Yu-Lon Chiao ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto di aver finalizzato questa operazione in quanto Cogne è un'azienda estremamente ben gestita, che sarà pienamente sinergica e creatrice di valore all'interno dei due gruppi”.

Il neo presidente si è detto “lieto di portare a bordo Massimiliano Burelli, che condividerà con tutto il nostro team la sua lunga esperienza di successo nel settore industriale e siderurgico”, ed ha aggiunto: “Cogne si avvale di un eccellente team di gestione e dispone di tecnologie e prodotti molto apprezzati. Questi sono i punti di forza nella strategia intercontinentale, che offrirà enormi opportunità di business e di sviluppo nel lungo periodo”.

Cogne Acciai Speciali S.p.A. ("CAS") è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabile e leghe di nichel con sede ad Aosta, Italia, che fornisce servizi di fusione, colata, laminazione, forgiatura e lavorazione a freddo. CAS ha un mercato di nicchia per i prodotti industriali, che comprende acciai inossidabili ed in lega di nichel, acciai per valvole per il settore automobilistico e prodotti su disegno in acciai speciali. CAS detiene una posizione di leadership nel mercato europeo con uffici di vendita in più di 15 Paesi, in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.cogne.com

Walsin Lihwa Corporation Fondata nel 1966 e quotata alla borsa di Taiwan dal 1972, Walsin Lihwa Corporation è un colosso industriale che opera nei settori dei fili e cavi, dell'acciaio inossidabile e delle energie rinnovabili. Con oltre 20 siti di produzione e vendita nella Cina, nel Sud-Est asiatico e negli Stati Uniti, i prodotti Walsin sono ampiamente utilizzati nei settori industriale, automobilistico, petrolifero e del gas e dei consumi. Walsin ha sede a Taipei, Taiwan. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.walsin.com