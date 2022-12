SAISON CULTURELLE SPECTACLE 2022/2023: COUPABLES de Jean-Claude Lilienfeld

Le Havre, à la tombée de la nuit, le lieutenant Pontoise est de permanence au commissariat pour encore quelques heures. Soudain surgit une femme avec sa valise qui vient avouer le meurtre de son mari violent, commis il y a plusieurs années. «Je veux être condamnée, car je suis coupable».

Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle absolument être reconnue coupable ? Pourquoi cette officier de police judiciaire semble ne pas vouloir prendre sa déposition à seulement quelques heures de la prescription de son crime ? Par leur jeu sensible et équilibré, Anne Richard et Gaëlle Billaut-Danno, comédiennes bien connues des planches et du cinéma français, nous plongent de manière vertigineuse dans les méandres de la culpabilité. Comment une victime peut-elle se sentir profondément coupable d’un acte de légitime défense ? La victime est-elle victime ad aeternam ?

Le bourreau peut-il devenir victime à son tour ? Le pilon administratif et judiciaire ne fera qu’accroître l’incompréhension et la souffrance. Une souffrance transmise en héritage. Sur le devant de la scène, deux femmes : l’une, réclamant son statut de coupable et l’autre, policière refusant de prendre cette reddition volontaire quelques minutes avant la prescription. Un face à face étonnant et percutant s’engage entre les deux femmes sous l’œil inquiet et circonspect de l’officier Joliveau.

Conduites par une incroyable mise en scène de Frédéric Cage, les comédiennes incarnent avec brio une problématique très actuelle : celle de la violence faite aux femmes.

« Le texte de Jean Teulé laisse une empreinte profonde dans chacune de nos âmes et porte haut les valeurs d’humanité qui parfois peuvent se fracasser dans le huis-clos de de l’intimité du couple. Mon objectif est de poser la problématique sans jugement pour permettre de contribuer au débat public très actif ces derniers temps durant lesquels notre société a été mise face à l’explosion des violences conjugales voire à celle des féminicides». Frédéric Fage

Billet plein tarif : 15,00 €, billet réduit : 10,00 €.

Le spectacle est inclus dans les abonnements Tuttoteatro et Rideau.

Pour toute information

Courriel : saison@regione.vda.it

Site Internet : www.regione.vda.it

La Saison culturelle 2022/2023 est organisée sous le patronage de la Fondation « Cassa di Risparmio di Torino ».