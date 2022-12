Con “Natale ad arte” vivi la magia delle feste nei castelli e nei musei della Valle d’Aosta

Ma c’è di più! Il Natale si festeggia anche nei castelli e nei musei di proprietà regionale coi tanti appuntamenti di Natale ad Arte!

Per l’occasione, infatti, il fiabesco Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean, l’elegante Castello Gamba di Châtillon e il sorprendente Castello di Aymavilles si vestiranno a festa accogliendo il pubblico in una suggestiva atmosfera natalizia.

In particolare Castel Savoia è stato scelto dalla famiglia Bocelli come location per l’album A Family Christmas, in cui Andrea si esibisce insieme ai figli Matteo e Virginia. Un Castel Savoia più incantato che mai è, dunque, la splendida cornice per il video del brano principale The Greatest Gift: una scenografia da favola che, in pochi giorni, ha già superato 4 milioni di visualizzazioni.

Dal canto loro il Castello Gamba e il castello di Aymavilles sapranno affascinare i propri ospiti con tante proposte per vivere il lato più artistico del Natale: dalle visite-gioco alle passeggiate, dai giochi tematici fino ad attività teatrali dedicate al Christmas Carol di Charles Dickens.

Da evidenziare ugualmente il fitto calendario del MAR–Museo Archeologico Regionale, dove i visitatori saranno accompagnati, anche in maniera insolita, nella scoperta delle più antiche origini delle feste invernali, dal Natale all’Epifania passando dal Capodanno e Santa Lucia.

Tante idee, quindi, per fare e farsi il regalo più bello: vivere insieme i momenti di festa in luoghi speciali che il Natale ad Arte saprà rendere ancora più incantevoli e indimenticabili.

Per partecipare alle attività la prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente l’evento.

Per il Castello Gamba: chiamare il numero 0166 563252 (dal martedì alla domenica ore 10-13, 14-17).

Per il Castello di Aymavilles: chiamare il numero 0165 906040 (dal martedì alla domenica ore 10-18).

Per il MAR: chiamare il numero 348 8998866 (dal martedì alla domenica ore 10-13, 14-17), oppure inviare un’e-mail all’indirizzo: museiaosta@gmail.com