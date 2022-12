VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2022-2023 SEDUTA VACCINALE SUPPLETIVA A LIBERO ACCESSO

Sarà istituita presso il Poliambulatorio di Donnas una seduta vaccinale suppletiva riservata alla somministrazione del vaccino antinfluenzale, rivolta esclusivamente agli utenti appartenenti alle categorie aventi diritto che sono sprovvisti del medico curante, con libero accesso :

· Donnas (poliambulatorio): domenica 4 dicembre ore 09:00 – 14:00

Si ricorda che è attivo anche un box dedicato alla sola vaccinazione antinfluenzale, per gli utenti che non hanno un medico curante.

Per gli assistiti che hanno un medico curante, la vaccinazione antinfluenzale sarà effettuata come di consueto dal proprio medico curante.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a tutti, in special modo alle persone riferibili alle seguenti categorie, per le quali è offerta gratuitamente: Ultra 60enni, Bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni d’età, Donne in gravidanza, Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza per patologie concomitanti e loro familiari (c.d. caregiver), Ospiti e personale delle strutture per lungodegenti, Medici, operatori sanitari e socio-sanitari, Volontari del settore sanitario/sociosanitario, Donatori di sangue, Addetti ai servizi essenziali (come insegnanti, forze dell’ordine, addetti al trasporto pubblico), Personale degli allevamenti e dei macelli.