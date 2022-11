Imminente l'appuntamento con il Messager Valdôtain 2023

L’edizione 2023 del Messager Valdôtain che si presenta come una consueta tradizione seguta da circa 20.000 famiglie valdostane che attendono con l'ansia l'appuntamento di inzio dicembre.

La 112ª edizione sarà presentata nel corso di una conferenza stampa a cui interverranno il Presidente della Regione Erik Lavevaz, il Presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin, e Enrico Montrosset, nuovo redattore dell’almanacco.

Le Messager Valdȏtain è lo specchio della Valle d'Aosta ...et que ce Messager Valdȏtain entre dans chaque famille valdȏtaine pour y apporte la joie, les souvenirsdu passé, la confiance dans l'avenir et un attachement toujours plus grand au pays!