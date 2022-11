Alla tradizionale Natalizia con Paola Vacchina Jacquemod

Ospite della serata, per introdurre e guidare la discussione tra giornalisti, soci e ospiti la dott. Paola Vacchina Jacquemod. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino con una tesi in diritto del lavoro sulla formazione professionale, ha poi sviluppato la sua preparazione nell’ambito dell’analisi dei processi organizzativi e della gestione di organizzazioni complesse (ciclo biennale di formazione presso lo Studio APS di Milano); da vent’anni è dirigente nazionale nel sistema ACLI; Consigliera CNEL, è attualmente Amministratore Delegato di ENAIP nazionale, Presidente dell’Associazione di rappresentanza degli enti nazionali di formazione professionale FORMA; membro del Consiglio nazionale della scuola cattolica CEI; membro del Comitato consultivo ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) e Vice Presidente del Liceo Vermigli di Zurigo.

Come da tradizione, anche quest’anno il pensiero natalizio offerto dal Circolo si colora di simbolica solidarietà e valdostanità: il prezioso barricato “syrah”, medaglia d’oro internazionale dell’Institut agricole régional, troverà posto nell’artistico portabottiglia in legno e argilla, appositamente disegnato e realizzato e di valore artistico (come testimoniano i lusinghieri riconoscimenti ufficiali alle ultime Fiere di S. Orso), opera dei ragazzi della Cooperativa La Sorgente (erede di Bourgeon de vie, che nasce nel 1988 con l’intento di accompagnare persone in stato di bisogno, handicap ed emarginazione), in particolare dai Centri diurni regionali “Orchidea” (persone con disabilità psicofisiche) e “Myosotis” (persone con disturbi autistici), sotto la sapiente e amorevole guida della Coordinatrice Cristina Conte e degli Educatori Alberto Gratteri (laboratorio argilla) e Stefano Audisio (laboratorio legno).

Come sempre, chi intende partecipare è pregato di dare conferma della gradita presenza anche di ospiti alla Segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o alla Presidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016).