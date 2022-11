Le Forum des syndicats souverainistes dénonce le déni du droit à l'autodétermination de l'Écosse par la Cour suprême britannique

Il s'agit d'une décision historique, puisque la Cour suprême britannique a conclu que, à l'heure actuelle et jusqu'à ce que le Royaume-Uni en décide autrement, c'est le Royaume-Uni seul qui détermine le destin constitutionnel du peuple écossais.

Cela signifie que l'union prétendument volontaire entre l'Écosse et l'Angleterre ne l'est pas en réalité. À l'heure actuelle, en vertu de la législation britannique, le peuple écossais ne dispose d'aucun moyen démocratique d'exprimer son droit à l'autodétermination, tel qu'il est exprimé dans les termes de l'article 1 de la Charte des Nations unies. Le Forum des syndicats souverainistes dénonce l'attaque contre la souveraineté écossaise et le déni du droit à l'autodétermination par la Cour suprême britannique.

Nous considérons qu'il est inacceptable qu'il n'y ait pas de canal démocratique ni de volonté démocratique de respecter la volonté majoritaire du peuple écossais. Nous exigeons que Londres ne fasse pas la sourde oreille aux demandes du peuple écossais. La volonté d'un peuple et le droit à l'autodétermination tels qu'exprimés dans la Charte des Nations unies doivent être respectés.

Londres ne peut pas fermer le couvercle de la démocratie et nous sommes convaincus que la forte détermination du peuple écossais à décider librement et démocratiquement de son avenir finira par surmonter tous les obstacles sur son chemin. Pour toutes ces raisons, le Forum syndical pour la souveraineté adresse sa solidarité au peuple écossais et manifeste son soutien aux mobilisations qui seront convoquées dans le pays pour défendre la lutte pour l'autodétermination du peuple écossais.

La vague géante du Oui finira par inonder de liberté les rues des villes d'Écosse.