Petrolio: performance dei prezzi WTI e principali driver per il 2022

Il World Energy Outlook dell’IEA è un documento fondamentale per chi desidera capire quali siano le scelte che andranno a incidere circa il futuro energetico in termini globale. Il rapporto è predisposto dall’IEA, l'International Energy Agency composta da 31 paesi membri e 8 paesi associativi.

Si tratta di un rapporto predisposto quest’anno e presentato il 27 di ottobre evidenzia che, per la prima volta, la domanda globale per ciascuno dei combustibili fossili mostri una discontinuità in tutti gli scenari WEO, con le esportazioni russe in particolare che diminuiscono in modo significativo man mano che l'ordine energetico mondiale viene rimodellato. Lo scenario a cui stiamo andando incontro è fondamentale per comprendere i meccanismi che regolano il settore del mercato petrolifero da qui al 2023.

Ora nonostante abbia un contenuto di zolfo inferiore rispetto al greggio Brent, il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) è in genere meno costoso. Questo perché il Brent, prodotto dai giacimenti petroliferi del Mare del Nord, sarà limitato nel lungo periodo a causa del naturale declino. Il Nord America, d'altra parte, ha aumentato la produzione di scisto e sabbie bituminose, catapultando gli Stati Uniti allo status di grande esportatore.

Tuttavia, quest'anno il prezzo del WTI prodotto negli Stati Uniti è stato al passo con il Brent sulla prospettiva di un aumento della domanda di greggio statunitense poiché gli acquirenti erano alla ricerca di alternative al petrolio russo. WTI e Brent sono entrambi greggi di alta qualità, leggeri e dolci con bassa densità e contenuto di zolfo. I raffinatori preferiscono l'olio leggero perché è più facile da distillare, raffinare e trasportare. All'inizio di gennaio 2022, il WTI veniva scambiato a $ 76/bbl rispetto ai $ 79/bbl del Brent. Il 7 marzo, il WTI ha superato i 130 dollari al barile, dietro al Brent dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato il divieto delle importazioni russe di energia, inclusi petrolio e petrolio.

Simile al Petrolio Brent, il prezzo del greggio WTI è gradualmente sceso sotto i 100 dollari a metà marzo a causa dei timori che i nuovi blocchi avrebbero intaccato la domanda dalla Cina. La tendenza al ribasso è stata di breve durata poiché la stretta offerta globale ha ancora colpito il mercato petrolifero. Il WTI è rimbalzato sopra i 100$ ed è avanzato a 123,68$ il 14 giugno 2022 prima di rinunciare ai suoi guadagni.

Nonostante l'IEA e l'OPEC rimangano alquanto rialziste nelle loro proiezioni sui prezzi del petrolio, i persistenti venti contrari derivanti dall'aumento dell'inflazione e dalla contrazione delle condizioni finanziarie a livello mondiale, nonché il loro successivo impatto sull'attività economica, rimangono un rischio al ribasso significativo. Al 26 ottobre, il WTI veniva scambiato a $ 87,80/bbl, quasi il 30% in meno rispetto al prezzo del 14 giugno. Tuttavia, ha guadagnato il 16% da $ 75,43 all'inizio del 2022.

Mentre il mercato petrolifero è stato duramente colpito dai timori di un rallentamento della crescita economica mentre le banche centrali inaspriscono le politiche monetarie per combattere l'aumento dell'inflazione, sarebbe necessario un calo molto significativo della domanda di petrolio per compensare le interruzioni dal lato dell'offerta, ha scritto il senior stratega delle materie prime di ANZ Research Daniel Hynes e lo stratega delle materie prime Soni Kumari il 30 giugno.

Secondo uno studio della Banca Mondiale, negli ultimi sette decenni ci sono state quattro recessioni globali: nel 1975, 1982, 1991 e 2009. Sulla base dei dati di ANZ Research, la domanda di petrolio è scesa tra lo 0% e il 3% in tre di queste quattro recessioni: tranne nel 1982, quando la domanda è scesa di quasi l'8%.

La Bank of America (BofA) Global Research ha affermato in una nota del 17 giugno che le difficoltà di approvvigionamento potrebbero peggiorare nei prossimi mesi se l'UE attuasse pienamente il suo piano per ridurre al minimo le importazioni russe di petrolio greggio e prodotti petroliferi.

Nelle sue previsioni sul prezzo del petrolio per il 2022, la BofA stima che i prezzi potrebbero salire a 150 dollari al barile se le sanzioni dell'UE ridurranno la produzione petrolifera russa di 1 milione di barili al giorno, portandoli a meno di 9 milioni di barili al giorno. Tuttavia, ha previsto che il mercato petrolifero globale ristretto potrebbe bilanciarsi nella seconda metà di quest'anno e nel 2023.

Al contrario, dal lato della domanda, BofA ha avvertito che i prezzi elevati del petrolio e un dollaro USA più forte, in parte a causa della mossa aggressiva della Fed di aumentare i tassi, potrebbero rischiare una contrazione della domanda nei grandi paesi importatori di petrolio come India, Giappone, Turchia, Sud Africa e Germania.

La BofA prevede che la domanda globale di petrolio aumenterà di 0,9 milioni di barili al giorno a 99,6 milioni di barili al giorno nel 2022, il che la collocherebbe al di sotto della media pre-pandemia del 2019 di 100,5 milioni di barili al giorno.

“Una delle principali conseguenze della scarsità di approvvigionamento è che non ci aspettiamo più che la domanda globale di petrolio superi in media i livelli pre-Covid quest'anno. Un certo numero di prodotti petroliferi continua a essere in ritardo rispetto alla ripresa dei consumi post-Covid in corso, ma dati i colli di bottiglia sul fronte della raffinazione e la posizione bassa delle scorte, ora riteniamo che una piena ripresa dovrà attendere fino al 2023", ha aggiunto la banca.

Poiché la volatilità del mercato rende sempre più difficile fare proiezioni a lungo termine, né BofA né ANZ Research hanno fornito una previsione del prezzo del petrolio per il 2025, né nessuna delle due istituzioni ha offerto una previsione del prezzo del petrolio per il 2030.