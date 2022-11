Venerdì prossimo 25 novembre, alle ore 18, nella sala della Biblioteca comunale di Saint-Christophe, si terrà un incontro con Stéphane Gal, professore e storico dell’Université Grenoble-Alpes.

Stéphane Gal proietterà e commenterà con l’Assessore Luciano Caveri il video “Des chevaliers dans la montagne: une aventure humaine et scientifique, entre 1515 et 2022”, realizzato per documentare la sua attraversata nelle Alpi in armatura volta a studiare la modalità di spostamento di un’armata medievale.

Il professor Gal introdurrà la proiezione del documentario, della durata di 32 minuti, cui seguirà un confronto/dibattito con il pubblico presente in sala. Verranno anche proiettate delle immagini inedite di un ulteriore progetto scientifico (sulla verticalità e il Mont Aiguille) che confluiranno in un documentario che uscirà nel 2023.

La conferenza, aperta al pubblico, è organizzata in collaborazione con Fondation Emile Chanoux e rientra nell’ambito del ciclo di appuntamenti previsti per la celebrazione della Giornata internazionale della Montagna 2022, focalizzati su argomenti diversi, ma con il comune intento di mettere in evidenza, da un lato, i limiti e i problemi insiti nella natura stessa dei territori montani e, dall’altro, la varietà e la ricchezza delle culture di montagna.