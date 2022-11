Courmayeur: Prima edizione de la Feiha di Cremeyeren e raccolta foto per seconda edizione Memoires photo

Venerdì 25 novembre presso la sala polivalente del Courmayeur Forum Sport Center, a partire dalle 19,30, il Comité de Courmayeur e l'Amministrazione comunale invitano tutta la cittadinanza e gli amici alla prima edizione della Féiha di Creméyerèn.

Un momento di aggregazione inter-generazionale e socialità pensato per incontrarsi e divertirsi tutti insieme, prima di Natale, periodo sempre denso di impegni per tutta la comunità. Una serata di condivisione e spensieratezza, di chiacchiere e balli per riscoprire la bellezza di stare insieme ‘in presenza’. Nasce con questo spirito la prima edizione della Féiha de Creméyerèn.

Si inizia alle 19,30 con un aperitivo a buffet offerto dal Comité e con il benvenuto in compagnia della simpatia e buon umore de Les Badochys de Courmayeur. Nel corso della serata sarà poi consegnato, a nome di tutta la comunità, un riconoscimento a coloro che si sono distinti particolarmente negli interventi di emergenza a seguito della frana del 5 agosto 2022 in Val Ferret.

La serata proseguirà in musica con l’allegria dell’orchestra di Lady Barbara e del Dj set by Bassanini.

Mémoires Photo: il 26 novembre portate in biblioteca le vostre foto più belle anni ’70 - ‘80 - ’90

Le immagini raccolte andranno a sostituire quelle esposte attualmente: cerchiamo foto, diapositive, pellicole, polaroid, album fotografici. Incontro in Biblioteca per raccontare il progetto.