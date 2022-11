BLACK HOLE FRIDAY 2022

Per informazioni sul programma dettagliato e prenotazioni, clicca qui

Nella giornata dello shopping e delle occasioni imperdibili, l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta propone una serata dedicata all’acquisto di... conoscenza sugli oggetti astrofisici più popolari e meno compresi di tutta l’astronomia: i famelici, famigerati buchi neri!

Ispirandosi all’iniziativa #BlackHoleFriday promossa dalla NASA, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, i ricercatori attivi a Saint-Barthélemy spiegheranno le caratteristiche principali di questi corpi astronomici grazie a uno spettacolo originale al Planetario di Lignan tra curvature spazio-temporali e wormhole, e a una visita guidata notturna con osservazione del cielo a tema, utilizzando i telescopi della Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Scopriremo così che esistono diverse taglie di buchi neri, da quelli di massa stellare, resti di una stella implosa su sé stessa, a quelli di massa intermedia scoperti grazie alle onde gravitazionali, fino ai buchi neri supermassicci ospitati nei nuclei delle galassie. La nostra Via Lattea non fa eccezione, come ha dimostrato la storica immagine del buco nero Sgr A* resa pubblica il 12 maggio 2022 dall’Event Horizon Telescope, collaborazione internazionale con un’importante partecipazione italiana.

Modalità di partecipazione

Prenotazione online obbligatoria www.oavda.it/osservatorio-<wbr></wbr>prenotazioni

Costi Intero (18-99 anni) € 13,00 * Junior (7-17 anni) € 8,00 * Bambini (0-6 anni) gratis

In caso di maltempo l’evento speciale è confermato, proponendo al posto dell’osservazione del cielo un tour della struttura dedicato ai buchi neri, con approfondimenti sulle ultime novità della ricerca scientifica in questo campo.

L’iniziativa si tiene nel rispetto delle indicazioni degli organi competenti per il contenimento della pandemia COVID-19.

Per partecipare è necessario recarsi alla biglietteria, situata nella reception del Planetario di Lignan (qui la mappa della frazione montana) e aperta da 30 minuti prima dell’inizio delle attività, per acquistare il regolare tagliando. Il pagamento avviene direttamente sul posto, anche con bancomat o carta di credito.

In Planetario e in Osservatorio Astronomico non possiamo erogare cibi e bevande, né è consentito l’ingresso di animali.

Durante le iniziative è vietato fumare anche nelle aree all’aperto dell’Osservatorio Astronomico.

Ulteriori indicazioni di carattere logistico sono indicate nelle pagine del sito delle prenotazioni e nel messaggio di posta elettronica inviato ai partecipanti all’atto della prenotazione (controllare anche la cartella “Spam”).

Il programma può subire cambiamenti per cause di forza maggiore. Per essere tempestivamente informati su eventuali variazioni, invitiamo a visitare il sito web, iscriversi alla newsletter, seguirci sui canali social.

Per ragioni organizzative, le iniziative si svolgono esclusivamente in lingua italiana.

