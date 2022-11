In Cattedrale la Rencontre des Maîtrises Valdôtaines - Santa Cecilia 2022

Les Maîtrises Valdôtaines - corali liturgiche delle varie parrocchie della Valle - animeranno unite nel canto e nelle spirito della loro Patrona la Santa Messa celebrata solennemente da Mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta.

Sarà una bella occasione per far emergere non solo le qualità canore, ma le realtà dei vari gruppi che contribuiscono a mantenere vivo lo spirito di comunione nelle parrocchie della Valle, rendendo più belle le celebrazioni liturgiche.

Impegnarsi nella musica e nel canto è segno di sensibilità, di impegno comune, di partecipazione e di gioia. Auguri di buona Festa di Santa Cecilia!