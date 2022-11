Il Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan riapre al pubblico  

Dopo un accurato restauro che ha interessato sia le parti interne che quelle esterne dell’edificio storico, il Museo, collocato al suo interno, riapre al pubblico.

La sede espositiva sarà infatti visitabile gratuitamente, con l’ausilio del personale del Museo, sabato 26 e domenica 27 novembre, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18, con turni di massimo 25 persone, ogni 30 minuti. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata esclusivamente online, nella sezione dedicata del sito www.museoscienze.vda.it, a partire dal 22 novembre. Le prenotazioni confermate riceveranno un successivo riscontro per mezzo di mail.

Nei giorni seguenti (dal 28 novembre al 2 dicembre), le visite saranno riservate agli operatori e associazioni del territorio (settori dell’imprenditoriale locale, operatori turistici e commerciali valdostani …) al fine di presentare ai residenti e a coloro che hanno attività turistiche e commerciali nei comuni limitrofi, i contenuti che il Museo mette a disposizione in termini di offerta turistica.

Il Museo riaprirà successivamente al pubblico dal 3 al 31 dicembre, dalle 10 alle 18, previa prenotazione, tutti i giorni, ad esclusione del 25 dicembre. Per l’apertura straordinaria nel mese di dicembre, la tariffa è di 7 euro per l’ingresso intero, 5 euro per quello ridotto (6-25 anni) e gratuito (0-6 anni, portatori di handicap in possesso di certificazione e il loro accompagnatore).

Mercoledì 23 novembre, alle ore 11, è invece prevista un’anteprima riservata agli organi di stampa con la presentazione del Museo regionale di Scienze naturali.

I giornalisti interessati a partecipare dovranno accreditarsi entro lunedì 21, inviando una mail a u-stampa@regione.vda.it

All’incontro con i media, saranno presenti il Presidente della Regione Erik Lavevaz, il Sindaco di Saint-Pierre Andrea Barmaz e il dirigente regionale della struttura Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette, Santa Tutino.