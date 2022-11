Stella Alpina a congresso

Sarà Il movimento Stella Alpina ad aprire la stagione dei congressi politici in Valle d'Aosta. Infatti, sabato prossimo, gli stelluti si daranno appuntamento Hôtel Etoile du Nord di Sarre per definire la linea politica ed eleggere gli organi statutari. Un congresso che giunge in una fase delicata della politica valdostana.

La delicata situazione politica è sottolineata anche dal fatto che il Savt ha convocato per il 2 dicembre un congresso straordinario per affrontare degli aspetti tecnici relativi all'organizzazione interna del SAVT e al percorso del congresso generale in programma per il dicembre 2023, ma soprattutto per per fare il punto, come ha spiegato il segretario generale, Claudio Albertinelli, della situazione socio/politico/economica che sta attraversando la Valle d'Aosta, anche alla luce delle difficoltà che si stanno inevitabilmente venendo a creare in diversi settori a causa dell'ormai cronica crisi politica.

Poi sarà la volta del Pd chiamato a rinnovare, anche, gli organi statutari nazionali.