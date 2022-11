Aiuti straordinari alla zootecnia: da lunedì la presentazione delle domande

Da lunedì 21 novembre, gli allevatori valdostani possono presentare domanda per accedere ai contributi straordinari a sostegno del settore zootecnico previsti dalla legge regionale n. 25/2022. Gli aiuti sono stati previsti per far fronte ai gravi problemi che sta affrontato il mondo dell’allevamento, a seguito della crisi climatica e dell’aumento del costo delle materie prime.

Le caratteristiche dei sostegni, per i quali è stata stanziata la somma totale di 3 milioni di euro, sono state definite a seguito di numerosi confronti con l’AREV e gli aiuti includono anche il settore ovi-caprino.

I contributi, a fondo perso, ammontano a:

200 euro per vacca in lattazione, intendendo come tale l’animale che ha partorito nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 luglio 2022;

50 euro per capo bovino non produttivo di età superiore a due anni;

30 euro per capo ovicaprino in lattazione, intendendo come tali gli animali che sono stati sottoposti a controlli funzionali per la verifica della produzione di latte nell’anno 2022.

Per beneficiare del sostegno, le imprese zootecniche devono risultare detentrici dei capi alla data del 31 marzo 2022, avere la sede legale o operativa in Valle d’Aosta e la partita IVA in agricoltura.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma dedicata sul sito della Regione www.regione.vda.it, direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

L’invio delle domande deve essere effettuato a partire dalle ore 8 del 21 novembre 2022 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23:59 del 30 novembre 2022. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente, o il delegato, riceve dal sistema la conferma della consegna.

Le disposizioni e tutte le indicazioni utili per la presentazione delle domande sono consultabili sulla piattaforma appositamente predisposta e raggiungibile dall’home page del sito della Regione.