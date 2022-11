Sconcerto di Confindustria VdA, Cna e Confartigianato per polemica sindacati

Esprimono “sconcerto” le associazioni datoriali del mondo delle costruzioni - Sezione Edile Confindustria Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta e Confartigianato Imprese Valle d’Aosta – relativamente alle considerazioni espresse da Feneal Uil, Fillea Cgil, Filca Cisl e Savt Costruzioni, che con una nota denunciano “L’immobilismo sul rinnovo del contratto regionale di lavoro”.

La trattativa per il nuovo Ccrl è in corso da tempo e appena otto giorni fa - giovedì 10 novembre – le associazioni datoriali hanno fornito alle organizzazioni sindacali l’ultima versione della bozza della piattaforma. E’ inoltre opportuno ricordare come il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell’edilizia sia stato siglato non più tardi di qualche mese fa (marzo 2022 per il settore industria, maggio 2022 per quello dell’artigianato), permettendo così a tutte le maestranze del comparto – ivi inclusi i 2.300 lavoratori valdostani del settore - di poter contare su rinnovate garanzie economiche.

Quanto alle insinuazioni come “Fare melina sulla tempistica” e all’atteggiamento “Incomprensibile, inaccettabile e non più tollerabile” delle associazioni datoriali, Sezione Edile Confindustria Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta e Confartigianato Imprese Valle d’Aosta sottolineano come da parte loro non sia mai mancato l’impegno per proseguire con le trattative del tavolo sindacale e quanto il comunicato di questa mattina delle organizzazioni sindacali “Abbia preso in contropiede i responsabili delle nostre associazioni”.

Le associazioni datoriali assicurano che "come sempre non si sottrarranno al dialogo con le altre parti sociali".