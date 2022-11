Pmi Day- industriamoci, tredicesima giornata nazionale delle piccole e medie imprese

Il PMI DAY, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria, ha tagliato oggi, 18 novembre 2022, il traguardo della Tredicesima edizione con il coinvolgimento di 23 aziende associate e quasi 900 ragazzi di 9 Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.

Si evidenzia la forte partecipazione dei ragazzi delle classi terze degli istituti di primo grado dove si è registrata un’adesione del 45 % sul totale.

Quest’anno l’iniziativa è stata cofinanziata dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili nell’ambito dell’Avviso pubblico "2-2022: Giovani imprenditori vda!" indetto dall’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate.

Per facilitare la massima partecipazione, per questa edizione sono state previste due modalità: in presenza ed in modalità online.

Questa giornata costituisce per i ragazzi una preziosa opportunità di confronto ravvicinato con le realtà produttive; l’obiettivo è quello di coinvolgerli, mostrando loro il valore delle competenze e del talento che ogni giorno portano l’imprenditore e i suoi collaboratori al raggiungimento dei risultati e allo sviluppo di progetti futuri.

Per gli imprenditori il PMI DAY è un momento importante, in cui condividere con i giovani l’impegno per la diffusione della cultura d’impresa: un’occasione fondamentale per ridurre la distanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

L’inaugurazione della giornata si è svolta presso l’azienda Salumificio Maison Bertolin alla presenza del Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Luigi Bertschy, dell’Assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Luciano Caveri e della Presidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta, Elena Vittaz.

In merito, il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Francesco Turcato, ha dichiarato che “il PMI DAY rappresenta un momento di importante scambio di cultura aziendale e di imprenditoria”. In riferimento al tema di quest’anno, “La bellezza del saper fare italiano”, Turcato ha sottolineato che “la bellezza è espressione delle competenze, delle capacità, dei valori e della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle nostre imprese”. “Una Giornata per conoscere il valore del lavoro, l’importanza e la bellezza di intraprendere, di trasformare un’idea in progetto e un progetto in un risultato concreto”, ha continuato il Presidente Turcato.

La neo Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta, Elena Vittaz ha ringraziato “gli imprenditori, mai così tanti, che in questa mia prima esperienza hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i giovani studenti valdostani”, ha sottolineato inoltre che “uno degli obiettivi dell’iniziativa è quello di mostrare ai più giovani il cuore pulsante di un’attività imprenditoriale, trasmettendogli quella passione ‘del fare‘ che ogni giorno contribuisce alla crescita delle nostre famiglie e del Paese intero”.

L’Assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e partecipate della Regione Valle d’Aosta, Luciano Caveri ha dichiarato che “il bando giovani ha creato un utile link con il mondo del lavoro a favore degli studenti, sparsi oggi in giro per tutta la Valle. È giusto che i ragazzi programmino per tempo il loro futuro lavorativo, quando ancora sono sui banchi di scuola”.

Il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Valle d’Aosta, Luigi Bertschy, ha affermato che “il PMI Day è un’opportunità importante che permette ai nostri giovani di conoscere le imprese del territorio valdostano, li stimola nel loro percorso di studio a conoscere il mondo del lavoro e a prepararsi per realizzare le proprie ambizioni”.

Le Istituzioni Scolastiche di primo e secondo grado presenti sono state: Istituzione Scolastica St. Roch, Istituzione Scolastica Mont Rose A, Istituzione Scolastica L. Barone, Liceo L. Berard, ISIT Manzetti, ISITP Verrès, Progetto Formazione; École Hôtelière, Istituto Professionale Don Bosco.

Delle 31 aziende associate che hanno aderito all’iniziativa, sono state scelte dai ragazzi delle scuole di primo e secondo grado: