MONTAGNA VDA: Anello del Poignon (Aymavilles)

Anello del Poignon (Aymavilles)

Itinerario molto interessante da effettuare preferibilmente a tarda primavera o in autunno.



L'escursione permette di visitare lo stupendo ponte acquedotto romano di Pont D'Ael che lascia senza fiato per la sua bellezza.



Raggiunto il Poignon la vista spazia sulla valle centrale e sul Monte Bianco.



Per l'attraversamento della galleria è consigliabile una torcia elettrica.

