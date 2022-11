La maggioranza fa quadrato attorno all'assessore Guichardaz

Era visto come un banco di prova, ma alla fine la maggioranza ha tenuto, anche con un voto più del previsto. Con 18 voti contrari, 14 favorevoli e tre astenuti, espressi con votazione segreta, è stata respinta la risoluzione contro l'assessore regionale ai Beni culturali e al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, che voleva impegnare il presidente della Regione, Erik Lavevaz, a invitare l'assessore "a moderare il proprio presenzialismo in trasferte, festival e appuntamenti" e al "rispetto degli obiettivi in materia di turismo, commercio e beni culturali del Defr 2022-2024", il Documento di economia e finanza regionale.

Dal caos sul regolamento sui requisiti igienico sanitari per la somministrazione di cibi e bevande, al Bando borghi del Pnrr, alla legge sui rifugi alpini, nell'illustrazione dell'iniziativa il vicecapogruppo della Lega, Stefano Aggravi (nella foto), ha citato alcune défaillance sui dossier in capo a Guichardaz. "È giusto che l'assessore sia presente ai diversi eventi- dice-, però bisogna cercare di controbilanciare l'azione amministrativa dal presenzialismo personale che sicuramente fa parte del ruolo. I dossier sul tavolo sono tanti".





Risponde Lavevaz: "Questa risoluzione è una provocazione. L'assessore Guichardaz ha la capacità di discernimento per definire le sue opportunità di presenzialismo o meno rispetto agli obiettivi del Defr, scritti dalle sue strutture e quindi ci mancherebbe che non vengono rispettati".

Il capogruppo dell'Union Valdôtaine, Aurelio Marguerettaz, aggiunge: "Quello che io ho chiesto all'assessore non è tanto di limitare la sua presenza ma di finalizzare le trasferte ad un piano di marketing in cui ci sia una strategia, altrimenti le trasferte appaiono voluttuarie". Gli fa eco Albert Chatrian, capogruppo dell'Alliance Valdôtaine-Vda Unie, che aggiunge: "Capiamo le provocazioni delle opposizioni, utili per fare ordine e definire meglio ancora le priorità da mettere in campo".



Annunciando l'astensione del suo gruppo, Erika Guichardaz del Progetto Civico Progressista ha tirato in ballo l'ascensione con l'elicottero sul Gran Paradiso del principe Alberto di Monaco per una causa ambientale in occasione del Gran Paradiso Film Festival, lo scorso luglio: "Va benissimo partecipare agli eventi- dice- anche se quando sono poco opportuni sarebbe meglio non partecipare". Oltre alle due consigliere del Pcp si è astenuto anche un altro consigliere, con ogni probabilità della minoranza.