Nasce “Cittadella Visions”, per rendere i giovani i veri protagonisti del cambiamento

Una visione: rendere i giovani i veri protagonisti del cambiamento. Non solo a parole, ma con azioni concrete in grado di mettere in pratica questa visione, potendo contare su persone creative, curiose, attive sui grandi temi della nostra contemporaneità quali ambiente, sostenibilità, diritti, spazi di aggregazione giovanili e altro. Nasce così “Cittadella Visions”, il primo laboratorio di progettazione dinamica dedicato ai giovani organizzato da Cittadella dei Giovani in collaborazione con il CSV, nato con l'obiettivo di immaginare un futuro sostenibile, inclusivo e realizzabile della comunità e del territorio della Valle d’Aosta.

Il primo appuntamento è in programma sabato 26 novembre dalle 14.30 alle 18.30 in Cittadella e sarà dedicato a “Gli spazi dei Giovani, riprendersi la città”. I partecipanti – giovani dai 16 ai 25 anni – saranno coinvolti in un’attività innovativa, una tavola rotonda dinamica e digitale grazie ad un Wall interattivo ed all’utilizzo del proprio smartphone per contribuire in tempo reale all’evento. Si parlerà di giovani, di periferie, di eventi artistici, di offerta di divertimento, di partecipazione attiva, di impegno per l’ambiente, i diritti ed il clima.

Grazie al dialogo tutti i partecipanti concorreranno a creare un documento conclusivo unico: un vero e proprio documento programmatico per trasformare Aosta nella città in cui ogni giovane vorrebbe crescere.

Durante ogni evento si vedrà la partecipazione di alcuni testimonial di eccezione, in presenza o collegati sul wall. La lista degli ospiti del 26 novembre sarà comunicata una settimana prima dell’evento sui canali social di Cittadella dei Giovani e sul sito di Cittadella Visions https://www.cittadellavisions.<wbr></wbr>it.

La partecipazione è gratuita ma sarà necessario iscriversi nell’apposito form sul sito. Sarà ammessa la partecipazione di persone adulte nel pubblico come uditori.

Novità anche per il sito internet di Cittadella dei Giovani: mercoledì 16 novembre è iniziato lo switch verso il nuovo sito.