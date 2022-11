Allerta della Polizia Postale: attenzione alle false citazioni in Tribunale

Attenzione alle false citazioni in Tribunale. È l’allerta che arriva dalla Polizia Postale , alle prese con numerose segnalazioni di cittadini che ricevono false email con false citazioni. Le comunicazioni sembrano provenire da Uffici di Polizia e contengono una presunta citazione in tribunale per gravi violazioni fatte via Internet e legate a molestie su minori. È tutto falso.