Cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Ardissone, già Direttore dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta

Il dottor Ardissone è stato Direttore amministrativo dell’Azienda USL della Valle d’Aosta nel periodo dall’anno 2000 al 2006 e Direttore generale dal 2013 al 2015.

Professionista apprezzato per le indubbie competenze di carattere manageriale, era stimato per le capacità di mediazione e per le qualità umane che esprimeva nei rapporti interpersonali, con i colleghi e con tutti gli interlocutori che a vario titolo hanno potuto condividerne le esperienze professionali.

La Direzione strategica a nome dei Direttori delle Strutture aziendali e dei dipendenti che hanno avuto modo di lavorare con il dottor Ardissone e l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali esprimono il più sentito cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia.