Aperta d'aunanza del Consiglio Valle

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Alberto Bertin

Iniziati i lavori dell'adunanza consiliare del 16 e 17 novembre



Il Presidente Alberto Bertin ha aperto i lavori del Consiglio Valle, convocato oggi, mercoledì 16, e domani, giovedì 17 novembre 2022, per discutere un ordine del giorno composto di 23 punti.

Nelle sue comunicazioni all'Aula, il Presidente Bertin ha informato che l'Ufficio di Presidenza, nella seduta dell'8 novembre, ha deliberato la ricevibilità e l'ammissibilità di due petizioni popolari.

La prima, denominata "Il riscaldamento non è un lusso" e accompagnata da 758 firme, è stata inviata agli Assessori allo sviluppo economico e alle politiche sociali oltre che alle Commissioni quarta e quinta competenti in materia.

La seconda, "Salviamo il vallone delle Cime Bianche", corredata da 2335 firme, è stata trasmessa agli Assessori all'ambiente e allo sviluppo economico, oltre che alle Commissioni terza e quarta competenti in materia.

Comunicazioni del Presidente della Regione Erik Lavevaz



Nelle sue comunicazioni al Consiglio del 16 novembre 2022, il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha rivolto un pensiero a Pierantonio Genestrone, deceduto nel tardo pomeriggio di ieri. «Per quasi quarant’anni, Genestrone è stato un imprenditore capace di essere punto di riferimento per i colleghi come per le istituzioni. Per quasi quarant’anni è stato a capo di Confcommercio: insieme a lui i commercianti valdostani hanno affrontato cambiamenti radicali, accompagnando una trasformazione che ha visto la nostra regione proiettarsi verso un’epoca nuova. Le condoglianze mie e del Governo vanno a tutti i familiari, gli amici e i compagni di tanti anni di lavoro all’interno della nostra comunità.»

Il Presidente ha quindi annunciato che «tra il Governo centrale e le Regioni si è aperto un confronto sulla riforma dell’autonomia regionale in Italia. Si tratta di un tema che è stato messo sul tavolo dal Ministro Calderoli, con la presentazione di una bozza di disegno di legge che è il punto di partenza di un confronto cui parteciperemo nei prossimi giorni, prima con tutte le Regioni e quindi con un tavolo che riunisce Regioni e Province a Statuto speciale.»

«È mia intenzione - ha proseguito Lavevaz - tenere aggiornato il Consiglio su questo iter, che riveste un particolare interesse per la Valle d’Aosta: per questo parteciperemo attivamente al confronto anzitutto con le altre realtà a Statuto speciale, perché siano salvaguardate le peculiarità che ciascuna delle nostre realtà ha sviluppato nei decenni. Guardiamo a questo percorso con attenzione e interesse, perché siamo convinti che il protagonismo delle Regioni possa essere un valore aggiunto per lo sviluppo di uno Stato attento alla diversità dei territori.»

Il Presidente Lavevaz si è quindi soffermato sul percorso di confronto con SDA Bocconi per lavorare al ripensamento delle strutture dell’amministrazione regionale. «La scorsa settimana - ha specificato - insieme alla Giunta abbiamo avuto un primo importante momento di restituzione delle analisi svolte coinvolgendo anche il personale dipendente, di cui sono state indagate le aspettative e le sensazioni. Sono emerse criticità note, ma anche spunti interessanti di riflessione che possono essere un buon banco di lavoro per lo sviluppo di modelli diversi. Sono emersi elementi sia sul benessere organizzativo sia sui punti di vista dei dipendenti, che evidenziano in maniera anche quantitativa quali aspetti possano avere bisogno di interventi più netti. Questi dati saranno adesso illustrati ai Dirigenti, per un ulteriore confronto che sarà la base per la fase più incentrata sull’analisi e sulla progettazione.»