I coscritti di Sarre tornano a far rivivere la tradizione del pane nel forno dei villaggi e lo vendono per beneficienza

Il gruppo dei coscritti 2000 di Sarre, insieme ad altri giovani, impiegherà le giornate del 17 e 18 dicembre per fare il pane nero nel forno di Introd.

Spiegano Mattia e Nicolò Formento e Gioele Piola, promotori dell’iniziativa "Fare il pane nel forno del villaggio era un momento di aggregazione e condivisione molto sentito nella nostra tradizione e abbiamo quindi pensato di farlo rivivere. Al contempo, abbiamo pensato che i pani avrebbero potuto poi essere messi in vendita per un’iniziativa benefica a vantaggio della nostra comunità. Ci auguriamo un giorno di poter cuocere i pani in un forno proprio qui a Sarre".

Nel 2019 i ragazzi hanno ripreso questa tradizione, destinando il ricavato ai lavori di restauro della pala d’altare della Chiesa parrocchiale di Saint-Maurice a Sarre. Nel 2020, per chiare ragioni di forza maggiore, l’iniziativa è stata sospesa, ma nel 2021 il gruppo è ripartito con rinnovato entusiasmo e con l’aggiunta di nuovi membri.

In questa occasione il progetto si è rivelato un vero successo e il ricavato è stato devoluto a persone in difficoltà della comunità. Guardando al risultato dello scorso anno si è deciso di continuare a devolvere il ricavato per la stessa causa. Mattia, Nicolò e Gioele lanciano quindi un appello “invitiamo tutte le persone interessate a sostenerci, comperando i nostri pani, che saranno messi in vendita con un’offerta minima di 5 euro.”

Per ragioni organizzative, è necessario prenotare le quantità desiderate entro la data del 15 dicembre, accedendo al seguente link https://forms.gle/Bki9jifLXviBQ9Si9 oppure chiamando Chiara (3479199472), Mattia (3425645109) o Roberto (3491130376).

I pani saranno distribuiti il 19 e il 20 dicembre, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 17 alle 19, nel salone parrocchiale adiacente alla chiesa di Saint-Maurice a Sarre.